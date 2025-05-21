Власти Днепропетровщины прокомментировали информацию о якобы выходе рф на границу области

https://racurs.ua/n206482-vlasti-dnepropetrovschiny-prokommentirovali-informaciu-o-yakoby-vyhode-rf-na-granicu-oblasti.html

Ракурс

Інформація, що росіяни вийшли на кордон Дніпропетровської області, неправдива, заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни опублікували фото, де біля машини стоять військові з російським прапором — стверджували, що армія рф нібито вийшла на кордон Дніпропетровської області в районі Новомиколаївки.

За словами Лисака, вони це роблять навмисне, щоб залякати мешканців регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Аналітичний проєкт DeepState пише, що це був пікап українських військових, які вночі заплутались в єгозі (так називають військовий колючий дріт). А зранку росіяни добігли до цього місця і почали фотографуватися. Їх ліквідували. Це відбулося в районі населеного пункту Троїцьке.

Раніше «Суспільне» повідомило, що їхні джерела у ЗСУ спростували інформацію про прорив російських військ до Дніпропетровщини — на території регіону їх немає.

Костянтин Сімонов, керівник Новопавлівської військової адміністрації, підтвердив, що станом на 19.00 жодних даних про просування ворога немає, хоча ситуація залишається складною через активність FPV-дронів. Військовий ЗСУ з позивним Стріла додав, що Новомиколаївка перебуває під контролем українських сил.