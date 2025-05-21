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Ракурс
Против приезда главы УПЦ МП Онуфрия в Хмельницком протестовали с мусоровозами и ассенизаторами

Против приезда главы УПЦ МП Онуфрия в Хмельницком протестовали с мусоровозами и ассенизаторами (ФОТО)

21 мая 2025, 20:49
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У Хмельницькому 21 травня зі сміттєвозами й асенізаторами протестували проти приїзду голови УПЦ МП Онуфрія.

Поблизу Свято-Миколаївського собору на протест зібралися до 200 людей — серед них були ветерани, діючі військовослужбовці та рідні загиблих військових.

Вхід до собору заблокували сміттєвозами й асенізаторами — люди скандували «Ганьба» тим, хто прийшов на службу, а ворота храму облили свинячою кров’ю.

Богослужіння на чолі з митрополитом Онуфрієм скасували, повідомило «Суспільне. Хмельницький».

Люди також співали гімн, скандували «Ганьба!» тим, хто прийшов у храм на богослужіння з Онуфрієм, а також облили свинячою кров’ю ворота храму.

Источник: Ракурс


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