Против приезда главы УПЦ МП Онуфрия в Хмельницком протестовали с мусоровозами и ассенизаторами

https://racurs.ua/n206481-protiv-priezda-glavy-upc-mp-onufriya-v-hmelnickom-protestovali-s-musorovozami-i-assenizatorami.html

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У Хмельницькому 21 травня зі сміттєвозами й асенізаторами протестували проти приїзду голови УПЦ МП Онуфрія.

Поблизу Свято-Миколаївського собору на протест зібралися до 200 людей — серед них були ветерани, діючі військовослужбовці та рідні загиблих військових.

Вхід до собору заблокували сміттєвозами й асенізаторами — люди скандували «Ганьба» тим, хто прийшов на службу, а ворота храму облили свинячою кров’ю.

Богослужіння на чолі з митрополитом Онуфрієм скасували, повідомило «Суспільне. Хмельницький».

Люди також співали гімн, скандували «Ганьба!» тим, хто прийшов у храм на богослужіння з Онуфрієм, а також облили свинячою кров’ю ворота храму.