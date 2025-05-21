Захватить командира, остальных убить - CNN получило перехват разговора россиян

https://racurs.ua/n206480-zahvatit-komandira-ostalnyh-ubit-cnn-poluchilo-perehvat-razgovora-rossiyan.html

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CNN отримало перехоплення розмови росіян, коли вони, як припускається, розстріляли групу українських полонених в листопаді 2023 року у Запорізькій області.

Ці записи збігаються за часом із відео з дрона, на якому видно, як російські військові розстрілюють українських військовополонених, пише видання.

На відео — шестеро українських військових лежать обличчям до землі, щонайменше двох розстрілюють упритул, ще одного ведуть геть. В Україні розслідують цей випадок.

На перехоплених Україною радіопередачах, схоже, видно російського командира, ім’я та звання якого CNN не встановило, під час розмови з військами на передовій. На записах двох росіян називають позивними «Арта» та «Білий».

Співробітник української розвідки поділився стенограмою радіопереговорів, у яких зазначається, що їх перехопили о 12:05 за місцевим часом, коли українські позиції були штурмовані, і вони тривали до 12.31, коли очевидні побоювання щодо прибуття українського безпілотника змусили російського командира наказати про відступ.

CNN не змогла незалежно перевірити час перехоплення передач.

Чути, як російський командир шість разів віддавав накази про вбивства. Згідно зі стенограмою перехоплених повідомлень, перший наказ командира було віддано о 12.22.

Запитайте, хто командир. Хто командир? Запитайте. Візьміть командира в полон і вбийте всіх інших, — чути його слова.

Через чотири хвилини він повторив наказ двічі.

Зроби це сам. Візьми командира в полон, а інших відчепи. Ось і все. Забери старшого, а інших геть, чорт забирай!

Командир часто вимагає оновлення інформації від свого бойового підрозділу, який ледве може відповісти.

Хтось, су*а, дайте відповідь, ці негідники здаються чи ні?

Солдат із позивним «Арта», який, схоже, є головним співрозмовником, каже, що вони не знайшли українського командира, а лише «старшого».

Згідно з часовими кодами на відео, відеозапис з дрона, отриманий CNN, охоплює лише період з 12.27 до 12.30, але, схоже, існує чіткий зв’язок між командами, записаними в передачах, і тим, що відбувається на землі на записі з дрона.

О 12.28 наказ пролунав по радіо вшосте, і з-за листя з’явився солдат у масці та темно-зеленій формі, що відповідає російським військовим, і рухався до полонених.

Забирайся звідси! Забери старшого, позбудься інших, бляха! — сказав командир.

На зернистому відео видно одного українського солдата, який, очевидно, жестикулює росіянам. Через мить солдат у масці стріляє йому в голову. Потім голос російського командира, записаний на відео, запитує, чи вбивство завершено.

Ви їх зняли? Питання. Ви їх зняли? Питання. Арта! Арта! Я Білий, зрозуміло! Ми вбили всіх інших, клятих.

На відео ще один українець, ймовірно, командир, який до цього моменту був нерухомий, встає, знімає бронежилет і його ведуть. Російський командир висловлює своє занепокоєння по рації, коли над димом від вибуху здіймається безпілотник. Потім наказують відступити.

Відеозапис відповідає супутниковим знімкам села Новодарівка, які переглянули CNN та Центр інформаційної стійкості, некомерційна організація, яка документує потенційні порушення прав людини. Знімки, зроблені Maxar Technologies у жовтні 2024 року, показують поля зі схожою рослинністю, лініями дерев та кратерами, як ті, що видно на відео з дрона.

Роберт Махер, професор електротехніки та комп’ютерної інженерії в Університеті штату Монтана, який спеціалізується на судово-медичному аудіоаналізі, дослідив радіопереговори для CNN. За словами Махера, аудіозаписи передач, які були надіслані до CNN у десятках окремих файлів, виглядали узгодженими. Він сказав, що не бачив «жодних ознак того, що вони не є автентичними».

Українські чиновники та міжнародні експерти стверджують, що вбивство українських військовослужбовців, що здавалися в полон, є частиною спланованої російської політики. Цей інцидент, схоже, є одним із перших випадків, коли перехоплені радіопередачі пов’язують із записом ймовірної страти, знятим безпілотником.

CNN вперше повідомив про цю ймовірну політику у вересні минулого року, детально розповівши про відео, яке демонструвало очевидну страту російськими військами трьох українців, що здалися, поблизу обстріляного міста Покровськ на сході України минулого серпня.

Українські чиновники стверджують, що ймовірні страти підживлюються культурною ненавистю Росії до їхніх опонентів, але також мають на меті психологічний вплив. Охріменко сказав, що російські солдати опублікували відео обезголовлення та кастрації українських військових, щоб вплинути на моральний дух.

Представник ООН та західна розвідка підтвердили CNN, що запис розмови та відео відповідають іншим задокументованим випадкам страт українських полонених.

Спецдоповідач ООН з питань позасудових страт зазначив: аудіо і відео вказують на те, що росіяни вбили солдатів, які вже здалися. Такі дії — грубе порушення міжнародного права, і, на його думку, подібне могло відбутися лише за згодою найвищого керівництва росії.

Представник західної розвідки повідомив CNN, що він переглянув аудіофайли перехоплень і «визнав їх автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам. Очевидно, що солдат отримав наказ стратити українських солдатів, які здалися».

Чиновник заявив, що вивчає аналогічні матеріали з інших справ, які «підтверджують наявність директиви російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі».

Служба безпеки України (СБУ) повідомила CNN, що російські солдати зі складу «Штурмового підрозділу» 394-го мотострілецького полку (127-ї мотострілецької дивізії) 5-ї загальновійськової армії були причетні до листопадового нападу. СБУ заявила, що пов’язала той самий «Штурмовий підрозділ» з іншою підозрюваною стратою в тому ж районі — обезголовленням полоненого українського солдата — і що заочно висунула звинувачення російським командирам з цього підрозділу, яких вона назвала відповідальними.

Генеральна прокуратура України заявила, що станом на 5 травня вона відкрила 75 кримінальних розслідувань за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. За її словами, кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає: у 2022 році було вісім справ, у яких фігурували 57 солдатів, у 2023 році — вісім справ, у яких фігурували 11 солдатів, у 2024 році — 39 справ, у яких фігурували 149 солдатів, і вже цього року — 20 справ, у яких фігурував 51 солдат.

Юрій Бєлоусов, керівник відділу воєнних злочинів Генеральної прокуратури України, заявив, що зростання пов’язане з «вказівками, наданими вищим керівництвом російської федерації, як політичним, так і військовим. Ми ще не бачили письмового наказу, але мали кілька прикладів усних наказів».