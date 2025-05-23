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Ракурс
Трамп сообщил о большом обмене пленными между Украиной и россией

Трамп сообщил о большом обмене пленными между Украиной и россией

23 мая 2025, 13:04
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Президент США Дональд Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією.

23 травня він написав пр це у своїй соцмережі Social Truth.

Вітаємо обидві сторони з успішним завершенням переговорів. Можливо, це стане початком чогось великого? — написав Трамп.

Україна та росія домовилися про обмін полоненими після переговорів делегацій обох країн у Стамбулі 16 травня.

Обмін був анонсований на «найближчий час», за повідомленнями представників української делегації на переговорах, може стати найбільшим в історії війни росії проти України.

17 травня СБУ заявила, що розпочала підготовку до масштабного обміну.

Источник: Ракурс


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