Трамп сообщил о большом обмене пленными между Украиной и россией

https://racurs.ua/n206522-tramp-soobschil-o-bolshom-obmene-plennymi-mejdu-ukrainoy-i-rossiey.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією.

23 травня він написав пр це у своїй соцмережі Social Truth.

Вітаємо обидві сторони з успішним завершенням переговорів. Можливо, це стане початком чогось великого? — написав Трамп.

Україна та росія домовилися про обмін полоненими після переговорів делегацій обох країн у Стамбулі 16 травня.

Обмін був анонсований на «найближчий час», за повідомленнями представників української делегації на переговорах, може стати найбільшим в історії війни росії проти України.

17 травня СБУ заявила, що розпочала підготовку до масштабного обміну.