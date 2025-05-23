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Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією
Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росієюhttps://racurs.ua/ua/n206522-tramp-povidomyv-pro-velykyy-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-ta-rosiieu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією.
23 травня він написав пр це у своїй соцмережі Social Truth.
Вітаємо обидві сторони з успішним завершенням переговорів. Можливо, це стане початком чогось великого? — написав Трамп.