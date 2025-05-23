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Ракурс
Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією

Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією

23 тра 2025, 13:04
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Президент США Дональд Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією.

23 травня він написав пр це у своїй соцмережі Social Truth.

Вітаємо обидві сторони з успішним завершенням переговорів. Можливо, це стане початком чогось великого? — написав Трамп.

Джерело: Ракурс


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