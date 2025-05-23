Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією

Трамп повідомив про великий обмін полоненими між Україною та росією

https://racurs.ua/ua/n206522-tramp-povidomyv-pro-velykyy-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-ta-rosiieu.html

23 тра 2025, 13:04 999

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