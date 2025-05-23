Украина предлагает Евросоюзу с 2026 года начать финансировать ВСУ

Министр финансов предложил Евросоюзу начать финансировать ВСУ, фото: Офис президента

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Україна пропонує Євросоюзу з 2026 року почати фінансувати ЗСУ, зробивши таким чином «інвестицію в стабільність Європи».

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку G7, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Посилення обороноздатності — не політичний вибір, а нагальна потреба. Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними у 2026 році і далі, — наводить тези його виступу прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що:

у 2021 році дефіцит держбюджету України становив 3,8% ВВП. Після початку повномасштабної війни економіка скоротилася майже на 30%, а дефіцит зріс до 20% ВВП через різке збільшення військових видатків — з 5% до 30% ВВП;

без урахування воєнних витрат та факторів воєнного часу, дефіцит бюджету має потенціал до поступового зниження: з 6,8% ВВП у 2022 році до 4,2% у 2023 році, 0,6% у 2024 році та 0,2% у 2025 році.

Отже, саме війна є головною причиною економічних і фінансових втрат. Відновлення економіки можливе лише через посилення обороноздатності України, — заявив Марченко.

Зазначається, що умови воєнного часу такі, що військові витрати та потреби у військовій техніці та обладнанні залишаються на рівні 2022 року. Тому збереження міжнародної підтримки є важливим для збереження макрофінансової стабільності.

Ми маємо створити системне рішення, яке дозволить нам зберегти стійкість економіки і убезпечити Європу від російської загрози, — наголосив міністр. — Одним із таких рішень може стати інтеграція українського військового потенціалу у європейську систему безпеки.

За його словами, така стратегія, яка може вирішити відразу дві проблеми:

підвищити безпеку в Європі;

дозволити Україні підтримати макрофінансову стабільність.

Міністр наголосив, що сьогодні українська армія забезпечує захист не лише України, але й усієї Європи:

Навіть коли буде досягнуто тривалого миру, ключовий ризик для європейської безпеки з боку росії зберігатиметься. Українські військові мають досвід, якого не мають багато армій у світі, беручи участь у високотехнологічній війні проти потужного ворога.

Марченко зауважив, що витрати на утримання українських збройних сил для забезпечення безпеки Європи становлять невелику частку ВВП ЄС — вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і врахована при розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов’язань перед НАТО.