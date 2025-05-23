«Хаббл» зафиксировал яркое звездное кольцо в галактике в 50 млн световых лет от Земли, фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

https://racurs.ua/n206524-udivitelnyy-glaz-dalekoy-galaktiki-zapechatlel-habbl-foto.html

Ракурс

NASA опублікувала фото яскравого зоряного кільця у спіральній галактиці, розташованій за 50 млн світлових років від Землі.

Дані, використані на цьому зображенні, були отримані з сотень спостережень, проведених космічним телескопом «Габблом» і радіотелескопом ALMA з пустелі Атакама. Поєднання спостережень допомагає астрономам скласти схему зв’язків між величезними хмарами холодного газу і дуже гарячими молодими зірками, які формуються в них.

На цьому знімку можна побачити кілька об'єктів: