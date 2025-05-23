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NASA опублікувала фото яскравого зоряного кільця у спіральній галактиці, розташованій за 50 млн світлових років від Землі.
Дані, використані на цьому зображенні, були отримані з сотень спостережень, проведених космічним телескопом «Габблом» і радіотелескопом ALMA з пустелі Атакама. Поєднання спостережень допомагає астрономам скласти схему зв’язків між величезними хмарами холодного газу і дуже гарячими молодими зірками, які формуються в них.
На цьому знімку можна побачити кілька об'єктів:
- яскраво-блакитне кільце, яке містить палаючі молоді зорі;
- яскрава точка, оточена перехресним візерунком, — це зоря з нашої галактики, оточена дифракційними піками (локальними максимумами інтенсивності світла, які виникають при руху світла через перешкоди);
- червоніша видовжена пляма поруч — це ще одна галактика, що лежить далеко за межами зображеної тут.
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