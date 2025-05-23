«Хаббл» зафіксував яскраве зоряне кільце у галактиці за 50 млн світлових років від Землі, фото: Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

https://racurs.ua/ua/n206524-dyvovyjne-oko-dalekoyi-galaktyky-zafilmuvav-habbl-foto.html

Ракурс

NASA опублікувала фото яскравого зоряного кільця у спіральній галактиці, розташованій за 50 млн світлових років від Землі.

Дані, використані на цьому зображенні, були отримані з сотень спостережень, проведених космічним телескопом «Габблом» і радіотелескопом ALMA з пустелі Атакама. Поєднання спостережень допомагає астрономам скласти схему зв’язків між величезними хмарами холодного газу і дуже гарячими молодими зірками, які формуються в них.

На цьому знімку можна побачити кілька об'єктів: