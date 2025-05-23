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Ракурс
«Хаббл» зафіксував яскраве зоряне кільце у галактиці за 50 млн світлових років від Землі, фото: Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team 

Дивовижне «око» далекої галактики зафільмував «Хаббл» (ФОТО)

23 тра 2025, 15:58
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NASA опублікувала фото яскравого зоряного кільця у спіральній галактиці, розташованій за 50 млн світлових років від Землі.

Дані, використані на цьому зображенні, були отримані з сотень спостережень, проведених космічним телескопом «Габблом» і радіотелескопом ALMA з пустелі Атакама. Поєднання спостережень допомагає астрономам скласти схему зв’язків між величезними хмарами холодного газу і дуже гарячими молодими зірками, які формуються в них.

На цьому знімку можна побачити кілька об'єктів:

  • яскраво-блакитне кільце, яке містить палаючі молоді зорі;
  • яскрава точка, оточена перехресним візерунком, — це зоря з нашої галактики, оточена дифракційними піками (локальними максимумами інтенсивності світла, які виникають при руху світла через перешкоди);
  • червоніша видовжена пляма поруч — це ще одна галактика, що лежить далеко за межами зображеної тут.

Величезна спіральна галактика, яка має внутрішнє кільце з яскраво-блакитних молодих зірок. Зорі усіяні відтінками синього та червоного. Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team 

Джерело: Ракурс


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