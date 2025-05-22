Снимок «битвы галактик», сделанный телескопом ALMA. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Balashev и P. Noterdaeme et al.

https://racurs.ua/n206484-kosmicheskuu-bitvu-galaktik-zapechatleli-uchenye-foto.html

Ракурс

Астрономи вперше стали свідками жорстокого космічного зіткнення, в якому одна галактика пронизує іншу інтенсивним випромінюванням, котре пригнічує здатність «пораненої» галактики утворювати нові зірки.

Про це повідомляє прес-служба Європейської південної обсерваторії (ESO).

У далеких глибинах Всесвіту дві галактики зійшлися у захопливій війні. Знову і знову вони мчать назустріч одна одній зі швидкістю 500 км/с на курсі жорстокого зіткнення, лише для того, щоб завдати легкого удару, а потім відступити і закрутитися для наступного раунду, — розповіли в ESO.

За словами учених, такий рух галактик схожий на «космічний лицарський поєдинок».

Але ці галактичні лицарі не зовсім благородні, і один з них має дуже несправедливу перевагу: він використовує квазар, щоб пронизати свого супротивника списом випромінювання, — зазначається у статті.

Квазари — це яскраві ядра деяких далеких галактик, які живляться надмасивними чорними дірами, що випускають величезну кількість випромінювання.

І квазари, і злиття галактик раніше були набагато більш поширеними явищами, з’являючись частіше в перші кілька мільярдів років існування Всесвіту, тому, щоб спостерігати їх, астрономи вдивляються в далеке минуле за допомогою потужних телескопів.

Світло від цієї «космічної битви» йшло до нас понад 11 мільярдів років, тому ми бачимо її такою, якою вона була, коли Всесвіту було лише 18% від його нинішнього віку.