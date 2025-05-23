Масштабная атака рф: ПВО обезвредила 150 дронов, пострадали 9 регионов

https://racurs.ua/n206523-masshtabnaya-ataka-rf-pvo-obezvredila-150-dronov-postradali-9-regionov.html

Ракурс

У ніч на 23 травня (із 22.30 22 травня) російські нацисти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. — рф. та 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13.00 23 травня протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 — збито вогневими засобами ураження, 59 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.