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Ракурс
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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

На Кинбурнской косе уничтожили новейший РЭБ рф (ВИДЕО)

23 мая 2025, 22:25
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На Кінбурнській косі було знищено новітній комплекс радіоелектронної боротьби рашистів «Чорне око».

Відповідне відео сьогодні, 23 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Ударно-розвідувальна рота 801-го окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМС ЗСУ завдала точного удару по новітньому комплексу радіоелектронної боротьби РФ «Чорне око», який нещодавно був прийнятий на озброєння, — зазначив Братчук.

Источник: Ракурс


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