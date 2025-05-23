Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

На Кінбурнській косі знищили новітній РЕБ РФ (ВІДЕО)

23 тра 2025, 22:25
999

На Кінбурнській косі було знищено новітній комплекс радіоелектронної боротьби рашистів «Чорне око».

Відповідне відео сьогодні, 23 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Ударно-розвідувальна рота 801-го окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМС ЗСУ завдала точного удару по новітньому комплексу радіоелектронної боротьби РФ «Чорне око», який нещодавно був прийнятий на озброєння, — зазначив Братчук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів