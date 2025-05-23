На Кінбурнській косі було знищено новітній комплекс радіоелектронної боротьби рашистів «Чорне око».

Відповідне відео сьогодні, 23 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Ударно-розвідувальна рота 801-го окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМС ЗСУ завдала точного удару по новітньому комплексу радіоелектронної боротьби РФ «Чорне око», який нещодавно був прийнятий на озброєння, — зазначив Братчук.