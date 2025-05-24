Последствия атаки на Киев. Фото: КМВА, полиция

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Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської ракетно-дронової атаки зросла до 15 осіб.

У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі. Там постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років. У них різні травми. А в Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок. Про це 24 травня повідомила Національна поліція України.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено чотири поверхи 9-типоверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих. Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

Очільник Київської КМВА Тимур Ткаченко у Telegram повідомив, що в Оболонському районі є щонайменше чотири локації з пошкодженнями, проте найсильніше постраждала житлова багатоповерхівка. Тут розгорнули оперативний штаб, а всім постраждалим надають допомогу і харчування.

Крім того, у Соломʼянському районі постраждали семеро людей, ще одну людину врятували. А в Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Там постраждала одна людина, а також п’ять авто. У Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій забудові, але її вже приборкали. У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру в багатоповерхівці.

Нагадаємо, ввечері 23 травня та вночі 24 травня сили української протиповітряної оборони збили шість з 14 ворожих балістичних ракет та 245 із 250 російських дронів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ.