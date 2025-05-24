Оккупанты заявили о вторжении в Юнаковку. Фото:

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Армія російської федерації зайшла до Юнаківки на Сумщині.

Про вторгнення окупантів до цього села інформація була розповсюджена у Telegram-каналі «Російської інформаційної агенції TACC». Вночі, 24 травня, з’явилася заява, що армія рф увійшла в Юнаківку. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомили в угрупованні військ «Курськ», передає «Суспільне».

Тим часом аналітики проекту DeepState повідомили, що в «сірій» зоні наразі Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка. Зокрема у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади «сіра» зона розширилася ще 12−13 травня.

Нагадаємо, у квітні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що російські війська вже почали наступ на Сумщину та Харківщин

А в у березні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Джерело: «Суспільне»