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Оккупанты заявили о вторжении в Юнаковку. Фото:
Оккупанты заявили о вторжении в Юнаковку на Сумщине — в ВСУ отреагировалиhttps://racurs.ua/n206546-okkupanty-zayavili-o-vtorjenii-v-unakovku-na-sumschine-v-vsu-otreagirovali.htmlРакурс
Армія російської федерації зайшла до Юнаківки на Сумщині.
Про вторгнення окупантів до цього села інформація була розповсюджена у Telegram-каналі «Російської інформаційної агенції TACC». Вночі, 24 травня, з’явилася заява, що армія рф увійшла в Юнаківку. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомили в угрупованні військ «Курськ», передає «Суспільне».
Тим часом аналітики проекту DeepState повідомили, що в «сірій» зоні наразі Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка. Зокрема у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади «сіра» зона розширилася ще 12−13 травня.
Нагадаємо, у квітні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що російські війська вже почали наступ на Сумщину та Харківщин
А в у березні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
Джерело: «Суспільне»