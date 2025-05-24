рф модернизировала ракеты "Искандер-М", поэтому сбивать баллистику сложнее

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Російські війська застосовують проти України модернізовані версії балістичної ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Іскандер», а саме ракети типу «Іскандер-М». Про це в суботу, 24 травня, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами речника ПС ЗСУ, йдеться про застосування радіолокаційних пасток, що ускладнює роботу й погіршує результативність і ефективність протиракетних системи Patriot.

Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток (…). Політ балістичної ракети по такій власне квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій отак, як падає, а летить і здійснює маневри (…). Системі Patriot, яка збиває балістику, (…) важче цю точку (перехоплення ракет. — Ред.) передбачити. Це ускладнює, не унеможливлює, а ускладнює роботу системи, — пояснив Юрій Ігнат.

Також у ПС ЗСУ уточнили, що в ніч на суботу росія запустила 14 балістичних ракет та 250 ударних дронів.

За словами Ігната, 9 балістичних ракет рф летіли в напрямку Києва.

Щодо балістики, (…) основна маса ракет теж летіла на Київ — це дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М» або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це — доволі високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує, власне, сьогодні шість із дев’яти ракет, які летіли по столиці, були збиті протиповітряною обороною, — додав Ігнат під час телемарафону.

Як повідомлялося, у ПС ЗСУ запевняли, що під час атаки українським оборонцям вдалося збити шість балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнані «локаційно втраченими» й подавленими РЕБ.