Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полицейские эвакуационной группы «Белые ангелы» показали, как выглядит Покровск в мае

Полицейские эвакуационной группы «Белые ангелы» показали, как выглядит Покровск в мае (ФОТО)

24 мая 2025, 17:05
999

Поліцейські евакуаційної групи «Білі янголи» показали як виглядає Покровськ у травні. Фото зроблені поліцейськими на минулому тижні під час евакуацій.

На них квітучі каштани заглядають у вікна, яких вже немає. Над потрощеними будинками гудуть дрони. Поряд із клумбами у дворах тепер могили.

Люди перейшли жити по підвалах. Знайти їжу чи воду — небезпечний для життя квест. Їздити на авто — це підписати собі смертний вирок, місцеві пересуваються пішки та на велосипедах.

Група «Білий янгол» щодня проривається в місто, щоб врятувати тих, хто нарешті вирішив евакуюватись чи потребує медичної допомоги.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров