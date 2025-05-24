Ракурсhttps://racurs.ua/
Полицейские эвакуационной группы «Белые ангелы» показали, как выглядит Покровск в мае
Полицейские эвакуационной группы «Белые ангелы» показали, как выглядит Покровск в мае (ФОТО)https://racurs.ua/n206551-policeyskie-evakuacionnoy-gruppy-belye-angely-pokazali-kak-vyglyadit-pokrovsk-v-mae-foto.htmlРакурс
Поліцейські евакуаційної групи «Білі янголи» показали як виглядає Покровськ у травні. Фото зроблені поліцейськими на минулому тижні під час евакуацій.
На них квітучі каштани заглядають у вікна, яких вже немає. Над потрощеними будинками гудуть дрони. Поряд із клумбами у дворах тепер могили.
Люди перейшли жити по підвалах. Знайти їжу чи воду — небезпечний для життя квест. Їздити на авто — це підписати собі смертний вирок, місцеві пересуваються пішки та на велосипедах.
Група «Білий янгол» щодня проривається в місто, щоб врятувати тих, хто нарешті вирішив евакуюватись чи потребує медичної допомоги.