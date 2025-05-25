Китай снабжает порохом и спецхимией российские военные заводы. Фото:

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Китай систематично постачає країні-агресору рф компоненти, які мають військове призначення.

Українська розвідка володіє інформацією, що КНР постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на російські підприємства військового призначення. Є підтверджені дані по 20 російських заводах. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає «Укрінформ».

За його інформацією, упродовж 2024−2025 років було зафіксовано щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між Пекіном та Москвою. Зокрема, рф отримувала від китайської сторони обладнання, запасні частини та технічну документацію.

Крім того, у шістьох епізодах було зафіксовано великі обсяги постачання країні-агресору спецхімії.

Українська розвідка має дані, що на початок 2025 року до 80% критичної електроніки для російських БпЛА має походження з Піднебесної.

У багатьох випадках китайські засоби та сировина потрапляють до росії через треті країни, використання фірм-прокладок, підміни назв або фальсифікацію походження вантажів.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримав від розвідок інформацію, що Китай постачає росії артилерію і порох. Також є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території рф.

Джерело: «Укрінформ»