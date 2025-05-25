Зеленский ввел новые санкции СНБО. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції РНБО.

Глава держави увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 25 травня 2025 року щодо запровадження нових персональних санкцій. Відповідні указ № 344/2025 і № 345/2025 сьогодні опублікували на сайті президента.

У санкційних списках, зокрема, опинилися громадяни України:

Олександр Богуслаєв — син колишнього президента компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Ігор Мосійчук — колишній народний депутат та блогер

Ростислав Шапошніков — екс-журналіст та голова громадської організації «Дорожній контроль».

Крім того, під обмеження потрапив помічник глави Чечні Рамзана Кадирова Ахмед Дудаєв, член наглядової ради Спілки десантників рф Сергій Лалакін та три ватажки російських кримінальних угруповань: Сергій Лалакін (Подольське), Сергій Михайлов (Солнцевське) і Геннадій Петров (Тамбовське).

Також запроваджені санкції стосуються власника російського онлайн-казино Pin-Up Дмитра Пуніна.

У президентському указі вказується, що рішення РНБО передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Контроль за виконанням покладено на секретаря Ради.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції. Тоді до списку, зокрема, потрапили колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко, та гендиректор «Росатома» Олексій Лихачов.