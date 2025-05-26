ДТП в Харьковской области — погибли мать и ребенок, а водитель совершил самоубийство

https://racurs.ua/n206590-dtp-v-harkovskoy-oblasti-pogibli-mat-i-rebenok-a-voditel-sovershil-samoubiystvo.html

Ракурс

Трагічна ДТП на Харківщині — загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство

25 травня приблизно о 14.40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району водій Hyundai під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням. Він зіткнувся з Fiat, а потім — із вантажівкою.

У результаті ДТП загинули двоє пасажирів Hyundai — 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Водій Hyundai, перебуваючи в сильному емоційному стресі, наклав на себе руки на місці події.

Поліція розслідує обставини трагедії.