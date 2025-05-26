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Ракурс
ДТП в Харьковской области — погибли мать и ребенок, а водитель совершил самоубийство

ДТП в Харьковской области — погибли мать и ребенок, а водитель совершил самоубийство

26 мая 2025, 13:07
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Трагічна ДТП на Харківщині — загинули мати та дитина, а водій скоїв самогубство

25 травня приблизно о 14.40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району водій Hyundai під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням. Він зіткнувся з Fiat, а потім — із вантажівкою.

У результаті ДТП загинули двоє пасажирів Hyundai — 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Водій Hyundai, перебуваючи в сильному емоційному стресі, наклав на себе руки на місці події.

Поліція розслідує обставини трагедії.

Источник: Ракурс


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