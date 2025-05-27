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Совершение диверсии на железной дороге в России, фото: «АТЕШ»
Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Тульской области рф (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206609-partizany-ustroili-diversiu-na-jeleznoy-doroge-v-tulskoy-oblasti-rf-foto-video.htmlРакурс
Рух «АТЕШ» успішно вивів з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області рф.
Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється у Telegram-каналі руху.
Агенти нашого руху підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях Ясногорська, що веде в напрямку Курської області, де зосереджено угруповання російських окупантів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ця акція була ретельно спланована:
- пошкоджена релейна шафа забезпечує зв’язок та управління стрілочними перекладами на критично важливій ділянці шляху;
- без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок;
- головна мета атаки — уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.
Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами прямо впливає на боєздатність та постачання російських військ. Все це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій, — наголошують в «АТЕШ».