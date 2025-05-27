Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня (із 23.50 26 травня) атакували Україну загалом 60 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та російських Міллерово, Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни — 35 збито вогневими засобами ураження, вісім локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у трьох локаціях.

Так, над Дніпропетровщиною цієї ночі збили п’ять ворожих безпілотників, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА,

Внаслідок російських атак є пошкодження та постраждалі: