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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
43 безпілотники збили сили ППО України в ніч на 27 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n206608-43-bezpilotnyky-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-27-travnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня (із 23.50 26 травня) атакували Україну загалом 60 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із напрямків Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та російських Міллерово, Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни — 35 збито вогневими засобами ураження, вісім локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у трьох локаціях.
Так, над Дніпропетровщиною цієї ночі збили п’ять ворожих безпілотників, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА,
Внаслідок російських атак є пошкодження та постраждалі:
- у Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда;
- на Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості;
- по Нікопольщині агресор застосовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина швидкої та легковик.