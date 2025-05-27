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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

43 безпілотники збили сили ППО України в ніч на 27 травня (ІНФОГРАФІКА)

27 тра 2025, 10:02
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня (із 23.50 26 травня) атакували Україну загалом 60 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків Гвардійського у тимчасово окупованому Криму та російських Міллерово, Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни — 35 збито вогневими засобами ураження, вісім локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у трьох локаціях.

Так, над Дніпропетровщиною цієї ночі збили п’ять ворожих безпілотників, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА,

Внаслідок російських атак є пошкодження та постраждалі:

  • у Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда;
  • на Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості;
  • по Нікопольщині агресор застосовував FPV-дрони, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені машина швидкої та легковик.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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