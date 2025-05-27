Здійснення диверсії на залізниці у рф, фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n206609-partyzany-vlashtuvaly-dyversiu-na-zaliznyci-u-tulskiy-oblasti-rf-foto-video.html

Ракурс

Рух «АТЕШ» успішно вивів з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області рф.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Агенти нашого руху підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях Ясногорська, що веде в напрямку Курської області, де зосереджено угруповання російських окупантів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця акція була ретельно спланована:

пошкоджена релейна шафа забезпечує зв’язок та управління стрілочними перекладами на критично важливій ділянці шляху;

без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок;

головна мета атаки — уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.