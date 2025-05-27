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Ракурс
Здійснення диверсії на залізниці у рф, фото: «АТЕШ»

Партизани влаштували диверсію на залізниці у Тульській області рф (ФОТО, ВІДЕО)

27 тра 2025, 10:27
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Рух «АТЕШ» успішно вивів з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області рф.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомляється у Telegram-каналі руху.

Агенти нашого руху підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях Ясногорська, що веде в напрямку Курської області, де зосереджено угруповання російських окупантів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця акція була ретельно спланована:

  • пошкоджена релейна шафа забезпечує зв’язок та управління стрілочними перекладами на критично важливій ділянці шляху;
  • без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок;
  • головна мета атаки — уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.

Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами прямо впливає на боєздатність та постачання російських військ. Все це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій, — наголошують в «АТЕШ».

Джерело: Ракурс


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