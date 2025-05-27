Келлог заявил, что путин, Зеленский и Трамп могут встретиться в Женеве

https://racurs.ua/n206623-kellog-zayavil-chto-putin-zelenskiy-i-tramp-mogut-vstretitsya-v-jeneve.html

Ракурс

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що владімір путін, Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Женеві.

США отримали від України список умов для припинення вогню і тепер очікують подібний документ від росії. Після цього може відбутися зустріч у Женеві, заявив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Коли президент Трамп говорив із президентом путіним трохи більше тижня тому, росіяни сказали, що планують скласти так званий меморандум, який я називаю переліком умов. … Ось так ми прийдемо до миру. Ми вже отримали такий документ від української сторони. Тепер нам потрібно отримати його від російської, — сказав він.

Також Келлог заявив, що зустріч трьох президентів може відбутися в Женеві.

Ми хотіли провести зустріч у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тому Женеву розглядають як наступне місце, де можуть зібратися всі три ключові лідери — президент [Трамп], президент путін і президент Зеленський, щоб погодити документ і завершити війну, — зазначив Келлог.

США тепер очікують від рф відповідного меморандуму, або, як Келлог його називає - аркуш умов щодо того, «як можемо досягти миру».