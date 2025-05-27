"Азов" провел серию адвокационных мероприятий в Берлине

https://racurs.ua/n206624-azov-provel-seriu-advokacionnyh-meropriyatiy-v-berline.html

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Напередодні річниці виходу маріупольського гарнізону в російський полон, делегація 1-го корпусу НГУ «Азов» провела серію високорівневих адвокаційних заходів у Берліні.

У Бундестазі делегація взяла участь у парламентському заході, присвяченому питанню захисту прав військовополонених і проведеному за підтримки бюро депутата Робіна Вагенера у співпраці з аналітичним центром European Resilience Initiative Center.

У події взяли участь представники демократичних партій. Зокрема: член комітету оборони Родеріх Кізеветтер (ХДС) та член комітету європейської політики Йоханнес Шарпс (СДПН), голова Комітету з європейських справ Антон Хофрайтер, спікерка фракції партії «Зелених» з питань безпекової політики Сара Нанні, член комітету оборони Агнешка Бруггер та інші. Також були експерти з міжнародного права, правозахисники, журналісти й представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Старший сержант Валерій Горішній, який провів у російському полоні два роки і чотири місяці, передав свідчення про умови утримання, системні тортури, моральне знищення, а також про шлях реабілітації та повернення у стрій.

Молодший сержант Нестор Барчук наголосив, що тортури та насильство в російському полоні є не поодинокими випадками, а цілеспрямованою державною політикою росії, що спрямована на знищення української ідентичності. За його словами, понад 90% українських військовополонених проходять через систематичні тортури та приниження, тому росія не повинна уникнути за це відповідальності.

Окрему зустріч делегація провела 12 травня у МЗС з Конрадом Арц фон Штрауссенбургом та Євою Ланнерт, відповідальними за політику щодо Східної Європи та України.

За сприяння Німецько-українського Бюро, делегація провела двосторонні зустрічі з депутатами Бундестагу, а також стала частиною діалогу в аналітичному центрі з питань зовнішньої політики European Council on Foreign Relations.

Також представники делегації доповідали на конференції з безпекової архітектури Європи та на панелі міжнародної міжурядової конференції ООН, організованої Konrad Adenauer Foundation.

Німеччина відіграє важливу роль у процесі звільнення українських полонених. Її лідерство високо цінується, пишуть у пресслужбі «Азова».