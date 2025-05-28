Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ночью дроны массово атаковали несколько городов Подмосковья

Ночью дроны массово атаковали несколько городов Подмосковья (ВИДЕО)

28 мая 2025, 08:26
999

Цієї ночі дрони масово атакували Підмосков’я — вибухи лунали у декількох містах. Під атакою БпЛА у підмосковному Зеленограді опинився технопарк «Елма», який об'єднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій та робототехніки — там сталась пожежа.

Також у місті Дубна безпілотники атакували підприємство «Кронштадт», яке виготовляє дрони.

За словами російських чиновників, і в Москві, і в Зеленограді «серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на «місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров