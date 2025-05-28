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Ночью дроны массово атаковали несколько городов Подмосковья
Ночью дроны массово атаковали несколько городов Подмосковья (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206630-nochu-drony-massovo-atakovali-neskolko-gorodov-podmoskovya-video.htmlРакурс
Цієї ночі дрони масово атакували Підмосков’я — вибухи лунали у декількох містах. Під атакою БпЛА у підмосковному Зеленограді опинився технопарк «Елма», який об'єднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій та робототехніки — там сталась пожежа.
Також у місті Дубна безпілотники атакували підприємство «Кронштадт», яке виготовляє дрони.
За словами російських чиновників, і в Москві, і в Зеленограді «серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на «місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб»