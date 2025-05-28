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Ракурс
Цієї ночі дрони масово атакували Підмосков'я – вибухи лунали у декількох містах

Вночі дрони масово атакували декілька міст Підмосков’я (ВІДЕО)

28 тра 2025, 08:26
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Цієї ночі дрони масово атакували Підмосков’я — вибухи лунали у декількох містах. Під атакою БпЛА у підмосковному Зеленограді опинився технопарк «Елма», який об'єднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій та робототехніки — там сталась пожежа.

Також у місті Дубна безпілотники атакували підприємство «Кронштадт», яке виготовляє дрони.

За словами російських чиновників, і в Москві, і в Зеленограді «серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на «місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб»

Джерело: Ракурс


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