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Цієї ночі дрони масово атакували Підмосков'я – вибухи лунали у декількох містах
Вночі дрони масово атакували декілька міст Підмосков’я (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206630-vnochi-drony-masovo-atakuvaly-dekilka-mist-pidmoskov-ya-video.htmlРакурс
Цієї ночі дрони масово атакували Підмосков’я — вибухи лунали у декількох містах. Під атакою БпЛА у підмосковному Зеленограді опинився технопарк «Елма», який об'єднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій та робототехніки — там сталась пожежа.
Також у місті Дубна безпілотники атакували підприємство «Кронштадт», яке виготовляє дрони.
За словами російських чиновників, і в Москві, і в Зеленограді «серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на «місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб»