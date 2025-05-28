Умер народный депутат Украины Сергей Швец. Фото:

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Помер народний депутат України Сергій Швець.

Парламентар пішов із життя у віці 48 років, він довгий час боровся з важкою хворобою. Про це голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 28 травня повідомив у соцмережах.

Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною, — написав Арахамія.

Сергій Швець народився в 1976 році у Черкасах. Свою кар'єру він розпочинав як журналіст. Він був спеціальним кореспондентом і ведучим телеканалів «1+1», «СТБ» та «ICTV».

На парламентських виборах у 2019 році Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу». У Раді він був секретарем Комітету з питань свободи слова.

Нагадаємо, 21 квітня помер народний депутат Володимир Мороз. У 2019 році він був обраний народним депутатом від «ОПЗЖ», але після заборони цієї політсили у 2022 році перейшов до новоствореної групи «Відновлення України».