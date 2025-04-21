Помер народний депутат Володимир Мороз

Володимир Мороз, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n205743-pomer-narodnyy-deputat-volodymyr-moroz.html

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Помер народний депутат IX скликання, член депутатської групи «Відновлення України» Володимир Мороз.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Володимир Вікторович був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, — вказано в повідомленні.

Причину смерті народного депутата не вказано.

Мороз у 2019 році був обраний народним депутатом від «Опозиційної платформи — За життя» за виборчим округом № 59 (Донецька область). Після заборони ОПЗЖ у 2022 році перейшов до новоствореної групи «Відновлення України»

З 2014 до 2019 року Мороз обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. У 2010−2014 роках був заступником голови Курахівської міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.