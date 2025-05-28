Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: ОП

https://racurs.ua/n206642-germaniya-ne-dopustit-zapuska-severnogo-potoka-2-merc.html

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що не допустить запуску «Північного потоку-2».

Німецький уряд зробить усе можливе для того, щоб послабити військову машину росії та не допустити запуску газогону «Північний потік-2». Про це Мерц заявив 28 травня під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським. Транслював брифінг Офіс президента.

Ми робимо це також для того, щоби прокласти шлях для переговорів. Я говорю від імені Німеччини: ми зробимо все для того, щоб «Північний потік-2» не запрацював, — пообіцяв канцлер.

За його словами, останні масштабні російські ракетно-дронові удари по Україні свідчать, що Москва не хоче миру, а лише прагне виграти час. У Берліні досі чекають меморандум про переговори, який президент рф володимир путін анонсував тиждень тому.

Мерц також поінформував, що сьогодні міністри оборони України та Німеччини підпишуть заяву про наміри придбання далекобійних систем українського виробництва. На цю зброю не буде обмежень щодо дальності ударів. Також Берлін фінансуватиме суттєву частину коштів на Starlink в Україні.

Нагадаємо, видання Financial Times інформувало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «активно» підтримує пропозицію ЄС щодо заборони газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Також він прагне придушити будь-які внутрішні дебати щодо можливого відновлення роботи газогону.