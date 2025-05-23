Мерц прагне придушити будь-які внутрішні дебати щодо можливого відновлення "Північного потоку"

https://racurs.ua/ua/n206520-merc-pragne-prydushyty-bud-yaki-vnutrishni-debaty-schodo-mojlyvogo-vidnovlennya-pivnichnogo-potoku.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «активно» підтримує пропозицію ЄС щодо заборони газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це Financial Times розповіли джерела.

Раніше на цьому тижні уряд ФРН заявив, що підтримує таку заборону в рамках пакету санкцій, що готується, проти росії за вторгнення в Україну.

Як стверджують три джерела FT, канцлер прагне придушити будь-які внутрішні дебати щодо можливого відновлення роботи газогону.

За інформацією видання, березневі повідомлення про те, що російські та американські бізнесмени обговорюють перезапуск газогону, «спонукали Мерца розпочати переговори з чиновниками у Берліні та Брюсселі про те, як цього не допустити».

Введення санкцій проти зареєстрованої у Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG (а також будь-яких інших компаній, які необхідні для перезапуску та експлуатації газопроводу) «потенційно усуває для нього політичну проблему», заявив один із співрозмовників видання.

Крім того, такі заходи дозволяють Мерцу «європеїзувати» питання долі газопроводу, переклавши його з плечей Берліна на колективне рішення ЄС, додав інший чиновник.

Під час візиту канцлера Мерца до Литви сумніви в надійності Німеччини розвіялися, пише DW. Мерц переконує Литву, що Німеччина, якщо буде потрібно, поставить надійний заслін російській агресії. У Вільнюсі він оголосив про початок служби із захисту Литви бригадою Бундесверу.