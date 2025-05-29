Командир заставлял военных строить дома своим родственникам. Фото: ГБР

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Командир однієї з військових частин Дніпропетровщини примушував військовослужбовців працювати на приватному будівництві для своїх родичів.

Слідство встановило, що в 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Однак замість найманих працівників він залучив підлеглих військовослужбовців. У разі відмови бійців працювати на нього, погрожуючи їм відправкою в зону бойових дій. Про це 29 травня повідомило Державне бюро розслідувань.

Виявилося, що з певною періодичністю військові залишали розташування частини та прибували на будівництво. Це тривало майже три роки. Бійців нараховували зарплатню військовослужбовців попри те, що вони фактично були відсутні на службі.

У листопаді 2024 року слідчі провели обшуки на місцях будівництва, яке перебувало в активній фазі й вилучили документи щодо виплати грошового забезпечення, добових нарядів, особові справи військовослужбовців, мобільні телефони, а також чорнові записи, пов’язані з будівництвом. Виявилося, що державі було завдано збитків на понад 500 тис. грн.

Командира військової частини обвинуватили у перевищенні влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки — ч. 5 ст. 426−1 КК України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями у Донецькій області правоохоронці затримали комбата, який «обкладав даниною» бойові виплати своїх підлеглих. За поданням командира його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.