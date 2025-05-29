Целое село уничтожил обвал ледника в Швейцарии. Фото: соцсети

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Ракурс

Льодовик обвалився у швейцарській долині Летшенталь.

Обвал льодовика в долині спричинив землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. А падіння каміння і льоду призвело до повені, що майже знищила село Блаттен. Про це повідомили медіа RTS, Pomona та Blick.

Масштаби величезні. Майже 90 відсотків села поховано, — йдеться у заяві регіональної штаб-квартири Летшенталь.

Зазначається, що затоплені майже усі будинки. Також безвісти зник 64-річний місцевий, тривають його пошуки. Близько 300 людей з села евакуювали ще 19 травня. Постраждалим влада вже шукає нове житло.

Річку Лонза заблокувало через обвал льодовика. На місці обвалу утворилося озеро, «яке стає все більшим і більшим». Експерти вважають, що це може призвести до подальшого затоплення. З міркувань безпеки вже були евакуйовані деякі будівлі в муніципалітетах Вілер та Кіппел.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року іспанське місто Валенсія накрила потужна повінь. Потоки каламутної води зносили все на своєму шляху: автомобілі з великою швидкістю впливли разом з деревами. Тоді загинули понад 50 людей.

Джерела: RTS, Blick, Pomona