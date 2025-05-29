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Ракурс
Российский агент готовил прорыв диверсантов в Харьковскую область. Фото:

Агент рф готовил прорыв диверсантов на Харьковщину

29 мая 2025, 12:27
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Інформатор ФСБ готував прорив російських диверсантів на північ Харківщини.

Ворожий агент розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням інформатора було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ та Державної прикордонної служби. Про це Служба безпеки України 29 травня повідомила у Facebook.

Також зловмисник планував наводити керовані російські авіабомби на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах Харківщини.

Виявилося, що на росіян працював 45-річний робітник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок агент об’їжджав прифронтові території біля північного кордону й фіксував на камеру телефону локації українських військ.

Зловмиснику вже повідомили йому про підозру. Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Російський агент готував прорив диверсантів на Харківщину. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Одеській області спецслужба затримала 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ. Агент повинен був здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки Збройних сил України й для цього влаштувався до місцевого оборонного заводу.

Источник: Ракурс


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