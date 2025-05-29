Российский агент готовил прорыв диверсантов в Харьковскую область. Фото:

https://racurs.ua/n206660-agent-rf-gotovil-proryv-diversantov-na-harkovschinu.html

Ракурс

Інформатор ФСБ готував прорив російських диверсантів на північ Харківщини.

Ворожий агент розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням інформатора було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ та Державної прикордонної служби. Про це Служба безпеки України 29 травня повідомила у Facebook.

Також зловмисник планував наводити керовані російські авіабомби на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах Харківщини.

Виявилося, що на росіян працював 45-річний робітник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок агент об’їжджав прифронтові території біля північного кордону й фіксував на камеру телефону локації українських військ.

Зловмиснику вже повідомили йому про підозру. Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області спецслужба затримала 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ. Агент повинен був здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки Збройних сил України й для цього влаштувався до місцевого оборонного заводу.