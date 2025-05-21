Агент рф намагався викрасти нові розробки ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n206463-agent-rf-namagavsya-vykrasty-novi-rozrobky-zsu-z-oboronnogo-zavodu-foto.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері.

В Одеській області спецслужба затримала 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ. Агент повинен був здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки Збройних сил України. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. Про це 21 травня повідомив прес-центр СБУ.

Заявлялося, що правоохоронці документували кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування ФСБ. З першого ж дня на роботі «кріт» намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше «втертися» в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробництві.

Також зловмисник коригував російські обстріли, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції на Одещині.

Зловмисника вже затримали й вилучили докази роботи на ворога. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, а йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Полтавській області СБУ затримала агента Головного розвідувального управління Міноборони рф, який збирав координати військових шпиталів та інших медичних закладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.