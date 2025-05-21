Авіабаза росіян в сирійському Хмеймімі. Фото:

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Ракурс

Збройний напад на військову авіабазу росіян «Хмеймім» у Сирії здійснили невідомі.

Озброєні люди, ймовірно члени сирійських радикальних груп, атакували кілька російських військових контрольно-пропускних пунктів навколо авіабази, яка розташована на заході країни. Під час нападу лунала стрілянина. Про це повідомила місцева агенція ANHA.

А за інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, навколо авіабази «Хмеймім» після нападу спостерігається «безпрецедентна напруженість у сфері безпеки». А ЗМІ пишуть про збиття дрона, що летів у районі авіабази.

Наразі відсутня інформація про масштаби втрат армії рф та те, хто здійснив напад на базу.

Водночас, російська пропаганда стверджує, що на базу «Хмеймім» напали четверо «терористів-смертників» з Узбекистану, які нібито не визнають уряд Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа. Трьох із них нібито вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, у січні нова сирійська влада розірвала угоду з росією про управління портом Тартус, яка мала діяти 49 років. Цей сирійський порт має стратегічне значення для Москви, бо є єдиним для країни-агресора в Середземному морі.

А вже у лютому російські кораблі почали вивозити боєприпаси з Сирії.

Джерело: ANHA