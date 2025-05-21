Армія рф вночі запустила по Україні 76 дронів. Фото: Генштаб

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Ракурс

Країна-агресор росія вночі знову атакувала Україну безпілотниками.

У ніч на 21 травня ворог атакував 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які летіли Курська, Орла і Брянська. До відбиття нальоту залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що станом на 9.00 захисникам неба вдалося знешкодити 63 ворожі дрони на сході, півночі та в центрі країни. Збити вдалося 22 БпЛА, а 41 був подавлений системами радіоелектронної боротьби.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

А на Київщині через дронову атаку росіян постраждала ціла сім’я. Як поінформував у Telegram очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок у Бориспільському районі, де знаходилися цивільні. У будівлі вибило вікна та пошкодило дах.

Медики діагностували «гостру реакцію на стрес» у хлопця 17 років, трирічної дівчинки та їх 42-річної мами. Ще в одного 13-річного сина — різана рана стопи, а в чоловіка 30 років — різана рана надбрівної дуги. Постраждалим госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, 21 травня у Сумах внаслідок атаки «Шахедів» пошкоджені підприємства та інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, тому частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину.