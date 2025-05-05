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СБУ та ДБР заявили, що затримали комбата, який «обкладав даниною» бойові виплати підлеглих

СБУ та ДБР заявили, що затримали комбата, який «обкладав даниною» бойові виплати підлеглих

5 тра 2025, 16:18
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Правоохоронці заявили, що затримали на Донеччині комбата, який «обкладав даниною» бойові виплати своїх підлеглих.

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Сирського ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування.

Схема працювала так.

За поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100000 грн. начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Насправді військові не знаходилися на «нулі» так довго, але після отримання виплати кожен з них мав «відрахувати» командиру по 40 тис. грн.

У разі відмови ділитися комбат погрожував підлеглим реальною відправкою «на нуль». СБУ задокументовано за березень 920 тис. грн. «відкатів». Стільки ж планував отримати й за квітень, однак був затриманий «на гарячому» — під час передачі йому чергової частини хабаря.

Зловмисника доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Джерело: Ракурс


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