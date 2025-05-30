Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по депо в Харькове, фото: Игорь Терехов

18 троллейбусов повреждены в Харькове в результате ночной атаки «шахедов» (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2025, 09:38
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 травня, вдарили вісьмома «шахедами» по депо в Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси.

Внаслідок атаки постраждало не лише комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту — саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень, — розповів Терехов.

Він зазначив, що попри цей удар міська транспортна система продовжує працювати.

Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом. Також дякую всім партнерам, які передають Харкову нові тролейбуси та автобуси, — додав Терехов.

Наслідки російського удару по депо у Харкові, фото: Ігор Терехов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров