Последствия российского удара по депо в Харькове, фото: Игорь Терехов

https://racurs.ua/n206678-18-trolleybusov-povrejdeny-v-harkove-v-rezultate-nochnoy-ataki-shahedov-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 травня, вдарили вісьмома «шахедами» по депо в Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси.

Внаслідок атаки постраждало не лише комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту — саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень, — розповів Терехов.

Він зазначив, що попри цей удар міська транспортна система продовжує працювати.