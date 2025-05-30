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Последствия российского авиаудара по Одесской области, фото: ГСЧС Одесской области

На Одесщине российские беспилотники разрушили отделение «Новой Почты» (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2025, 08:58
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В Одеській області внаслідок атаки нічної атаки російських безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової Пошти».

Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Про це сьогодні, 30 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Одещини.

Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 кв. м, — розповіли у відомстві. — На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Зазначається, що до боротьби з наслідками ворожого удару від ДСНС залучались дві одиниці техніки та вісім рятувальників, від Нацгвардії — одна одиниця техніки та п’ять осіб.

Наслідки російського авіаудару по Одещині, фото: ДСНС Одещини

Источник: Ракурс


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