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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС
Рашисты ночью нанесли массированные удары по Харькову и области (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206676-rashisty-nochu-nanesli-massirovannye-udary-po-harkovu-i-oblasti-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 травня, завдали масованих ударів по місту Харкову та області, є постраждалі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі випадки:
- у Слобідському районі Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус. Пошкоджені транспортні засоби підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали три жінки;
- у селі Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждали вісім людей, з них двоє дітей;
- у селі Явірське Ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає;
- у місті Ізюм внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа у складській будівлі. Постраждалих немає.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались рятувальники та спеціальна техніка, в тому числі піротехнічні розрахунки, — розповіли у відомстві. — На місці події у Слобідському районі Харкова працювали психологи ДСНС.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, вночі у Слобідському районі Харкова були зафіксовані прильоти восьми безпілотників.
У Telegram-каналі повітряних сил повідомляється, що Україну вночі атакували загалом 90 «шахедів» та безпілотників-імітаторів різних типів, а також дві балістичні ракетами Іскандер-М/KN-23, запущені з Воронезької області рф.
Станом на 08.00:
- протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БПЛА типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни — 26 збито вогневими засобами ураження, 30 безпілотників локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.