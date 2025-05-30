Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 травня, завдали масованих ударів по місту Харкову та області, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

у Слобідському районі Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус. Пошкоджені транспортні засоби підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали три жінки;

у селі Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждали вісім людей, з них двоє дітей;

у селі Явірське Ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає;

у місті Ізюм внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа у складській будівлі. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались рятувальники та спеціальна техніка, в тому числі піротехнічні розрахунки, — розповіли у відомстві. — На місці події у Слобідському районі Харкова працювали психологи ДСНС.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, вночі у Слобідському районі Харкова були зафіксовані прильоти восьми безпілотників.

У Telegram-каналі повітряних сил повідомляється, що Україну вночі атакували загалом 90 «шахедів» та безпілотників-імітаторів різних типів, а також дві балістичні ракетами Іскандер-М/KN-23, запущені з Воронезької області рф.

Станом на 08.00: