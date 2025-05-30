Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Рашисти вночі завдали масованих ударів по Харкову та області (ФОТО, ВІДЕО)

30 тра 2025, 08:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 травня, завдали масованих ударів по місту Харкову та області, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

  • у Слобідському районі Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус. Пошкоджені транспортні засоби підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали три жінки;
  • у селі Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждали вісім людей, з них двоє дітей;
  • у селі Явірське Ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає;
  • у місті Ізюм внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа у складській будівлі. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались рятувальники та спеціальна техніка, в тому числі піротехнічні розрахунки, — розповіли у відомстві. — На місці події у Слобідському районі Харкова працювали психологи ДСНС.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, вночі у Слобідському районі Харкова були зафіксовані прильоти восьми безпілотників.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

У Telegram-каналі повітряних сил повідомляється, що Україну вночі атакували загалом 90 «шахедів» та безпілотників-імітаторів різних типів, а також дві балістичні ракетами Іскандер-М/KN-23, запущені з Воронезької області рф.

Станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БПЛА типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни — 26 збито вогневими засобами ураження, 30 безпілотників локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів