В Сумской области продолжается отражение российской агрессии, карта: Google Maps

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На Сумщині станом на вечір сьогоднішнього дня, 29 травня, оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

Ворог діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися. Про це на своїй Фейсбук-сторінці розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється — десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам, — наголосив він.

Також Григоров закликав жителів прикордонних територій не зволікати з евакуацією.

Це непросте рішення, але життя — найвища цінність. Допоможемо кожному, хто цього потребує. Ніхто не залишиться наодинці зі своєю бідою, — запевнив він.

Чиновник зазначив, що за останню добу з прикордонних громад Сумщини евакуювалися понад 50 людей.