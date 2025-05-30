Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Одещині, фото: ДСНС Одещини
На Одещині російські безпілотники зруйнували відділення «Нової Пошти» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206677-na-odeschyni-rosiyski-bezpilotnyky-zruynuvaly-viddilennya-novoyi-poshty-foto-video.htmlРакурс
В Одеській області внаслідок атаки нічної атаки російських безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової Пошти».
Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Про це сьогодні, 30 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Одещини.
Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 кв. м, — розповіли у відомстві. — На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Зазначається, що до боротьби з наслідками ворожого удару від ДСНС залучались дві одиниці техніки та вісім рятувальників, від Нацгвардії — одна одиниця техніки та п’ять осіб.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...