Кабмин утвердил переговорные позиции Украины. Фото: Шмыгаль в Telegram

https://racurs.ua/n206689-pravitelstvo-utverdilo-peregovornye-pozicii-ukrainy-po-vstupleniu-v-es-po-dvum-klasteram.html

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Уряд України затвердив переговорні позиції щодо вступу до Євросоюзу за двома кластерами.

Нещодавно Кабмін схвалив переговорну позицію України щодо першого кластеру «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. А 30 травня уряд розглянув та затвердив переговорні позиції за другим кластером «Внутрішній ринок» і шостим «Зовнішні відносини». Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час сьогоднішнього засідання уряду.

За його словами, другий кластер охоплює важливі сфери функціонування Єдиного ринку ЄС: вільний рух товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також правила конкуренції та захист прав споживачів.

А шостий кластер визначає роль України в спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні Євросоюзу, що включає, серед іншого, внесок нашої держави в стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

Шмигаль наголосив, що Європейська комісія вже в червні планує відкрити переговори за першим кластером.

Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС, — розповів прем'єр.

Нагадаємо, експерти заявляли, що українське сільське господарство може стати проблемою у процесі євроінтеграції, бо з 6 червня цього року завершиться дія тимчасового безмитного режиму для українського експорту.