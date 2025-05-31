рф ночью запустила по Украине 107 дронов и пять ракет. Фото:

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Масовану атаку росії пережила Україна вночі у суботу, 31 травня.

Окупанти застосували 114-ма засобів повітряного нападу. З п’яти локацій росіяни запустили 107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також Україну атакували два реактивні дрони з Бєлгородської області, дві зенітні керовані ракети С-300 із Курської області та три ракети Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Станом на 8.30 було відомо про знешкодження 69 ворожих дронів та трьох керованих авіаційних ракет Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. ППО змогла збити 42 цілі, а 30 були подавлені РЕБ або локаційно втрачені.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Сумщина та Донеччина. Були зафіксовані влучання БпЛА та ракет у 13 локаціях.

У Харкові під ударами БпЛА опинились Київський та Шевченківський райони. На території міста було зафіксовано вісім прильотів — два у Шевченківському та шість у Київському районі.

Як поінформував мер Ігор Терехов, надійшла інформація про влучання по території виробничого підприємства в Київському районі, виникла пожежа. Відомо про одного постраждалого.

А у Шевченківському районі ворожі безпілотники атакували СТО. Там пошкоджено приміщення та кілька автівок.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворожі безпілотники також атакували Ізюм. В місті лунали вибухи. Попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по Недригайлівській громаді. Як повідомила обласна військова адміністрація, один із ворожих безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій, якому вже надали медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські загарбники вдарили вісьмома дронами типу «Шахед» по депо в Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси. Внаслідок атаки постраждало не лише комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків. Двоє осіб постраждали.