Захватчики сбросили КАБы на Харьковщину — есть пострадавшие

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Захватчики сбросили КАБы на Харьковщину. Фото: ГСЧС
Захватчики сбросили КАБы на Харьковщину — есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n206709-zahvatchiki-sbrosili-kaby-na-harkovschinu-est-postradavshie.htmlРакурс
Армія російської федерації скинула керовані авіаційні бомби на Харківщину.
Ворог атакував регіон КАБами у суботу, 31 травня. У селі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Внаслідок обстрілу постраждали двоє осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
А в селі Безлюдівка бомбардування пошкодило приватний будинок. Там постраждала одна людина.
В ОВА зазначили, що на місці «прильотів» працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 31 травня армія російської федерації скинула КАБи на село Долинка у Пологівському районі Запорізької області. Загинула дев’ятирічна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення. Ворожий обстріл зруйнував житловий будинок, а вибухова хвиля пошкодила ще декілька будівель, а також автівки та господарчі споруди.