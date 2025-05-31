Загарбники скинули КАБи на Харківщину — є постраждалі

Загарбники скинули КАБи на Харківщину. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206709-zagarbnyky-skynuly-kaby-na-harkivschynu-ie-postrajdali.html

Ракурс

Армія російської федерації скинула керовані авіаційні бомби на Харківщину.

Ворог атакував регіон КАБами у суботу, 31 травня. У селі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Внаслідок обстрілу постраждали двоє осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

А в селі Безлюдівка бомбардування пошкодило приватний будинок. Там постраждала одна людина.

В ОВА зазначили, що на місці «прильотів» працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 31 травня армія російської федерації скинула КАБи на село Долинка у Пологівському районі Запорізької області. Загинула дев’ятирічна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення. Ворожий обстріл зруйнував житловий будинок, а вибухова хвиля пошкодила ще декілька будівель, а також автівки та господарчі споруди.