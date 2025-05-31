Рашисты признали, что имеют на вооружении китайский боевой лазер

Один з російських пропагандистських каналів «Воєнний освєдомітєль» розповсюдив відео, як було заявлено, «перших кадрів роботи бойового лазеру мобільної групи протиповітряної оборони» зі складу так званого загону спецназівців «Кочевник».

У ролику московити розповідають про «нові загрози», які «змусили шукати альтернативні методи протидії», якими зрештою стали бойові лазери, призначені для знищення безпілотних літальних апаратів, пише Defence Ukraine.

Оприлюднене відео представляє собою фактичну склейку різних кадрів, пов’язаних із новою системою, і спершу нам показують приховану маскувальною сіткою машину, яка, судячи з усього, і є тим самим бойовим лазером, що встановлений на бронеавтомобіль.

Далі — вже кадри безпосередньо з машини, з робочого місця оператора, який перемикає тумблери, відео із самим радаром, який готується до роботи, і, ймовірно, його тестування по встановленій на землі бронеплиті. Згодом показують робочий інтерфейс лазерної системи, а саме роботу по безпілотних літальних апаратів. І зрештою — самі безпілотники, які нібито збиті цим лазером.

❗️��Russians release video of ��Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) used to shoot down ��Ukrainian UAVs in combat zone pic.twitter.com/49iBwWmcvm — �MilitaryNewsUA�� (@front_ukrainian) May 31, 2025

Разом з тим, найцікавішим є те, що самі ж росіяни визнають — представленим на відео лазерним комплексом є китайська розробка під назвою Low-Altitude Laser Defending System або ж LASS (у мережі також фігурує назва Silent Hunter, це покращена версія системи LASS потужністю у 30 кВт, доступна у стаціонарному та мобільному варіантах), розробником якої ймовірно є Китайська академія інженерної фізики.

З інфографіки, яка доступна у соцмережах, випливає, що лазерна система LASS має потужність орієнтовно у 10−20 кВт, дальність знищення повільний низьколітаючих малорозмірних цілей становить до 1,5 км, час роботи лазера, необхідний для ураження цілі, становить орієнтовно від 10 секунд. «Засліплення» цілей відбувається на відстані до 3 км.

Максимальна тривалість роботи лазера становить 200 секунд, радар системи може виявляти цілі на відстані від 500 м до 5 км. Час згортання-розгортання системи — менш як п’ять хвилин. Відомо, що такий лазер, окрім КНР, також був помічений на озброєнні Ірану.

Нагадаємо, що раніше цього року було вперше продемонстровано український лазерний «Тризуб» і розкрито детальні дані по дальності системи.