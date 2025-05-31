Десантники ВСУ пленили десять солдат рф. Скриншот с видео

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Ракурс

Україна поповнила обмінний фонд за рахунок російських окупантів.

На Курському напрямку українські десантники спільно з суміжними підрозділами взяли в полон десять військових армії російської федерації. Умови у підрозділах на території рф були настільки нелюдськими, що росіяни добровільно здались українським військовим. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 31 травня повідомило у Facebook.

Окупанти розповідали, як їхні «товариші по зброї» принижували їх, чинили фізичний та психологічний тиск. А командування постійно погрожувало.

Українська сторона надала полоненим необхідну медичну та психологічну допомогу. У ДШВ не виключили, що ці полонені можуть бути використані для обміну на українських військових, які перебувають у полоні країни-агресора.

Нагадаємо, Курська операція стала успішною в плані поповнення обмінного фонду. У Генштабі ЗСУ заявляли, що в період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року захисники взяли в полон 971 військовослужбовця Збройних сил рф.